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05 ноября, 16:02

Происшествия

Отец Кунгурова предположил, что певца могли сбросить с третьего этажа

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Оперного певца Евгения Кунгурова могли сбросить с третьего этажа. Об этом в беседе с RT заявил отец певца Виктор Кунгуров.

Ранее гибель артиста связывали с падением с девятого этажа. Однако Кунгуров-старший обратил внимание на устройство самого здания. Первый и второй этажи, по его словам, занимают офисы.

"Третий этаж нежилой, технический. У нас есть предположение, что Евгения просто туда спустили и выбросили, чтобы инсценировать суицид", – заявил отец певца.

Тело Кунгурова было найдено 8 апреля 2024 года под окнами дома в центре Москвы, где он снимал квартиру. По предварительной версии, артист совершил самоубийство. Перед этим он отправил жене СМС с текстом, что на следующий день она обнаружит его в ванной.

Спустя два года после его гибели, в апреле 2026-го, следователи открыли уголовное дело о доведении до самоубийства. Отца оперного певца признали потерпевшим по уголовному делу.

Кунгуров-старший считает, что его сына могли убить во время конфликта и замаскировать смерть под самоубийство. Он также попросил правоохранителей выяснить судьбу пропавших из квартиры вещей, в том числе документов, наград и дорогостоящих часов.

"Московский патруль": отец Кунгурова признан потерпевшим в деле о доведении до суицида

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