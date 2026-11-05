Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 16:00

Политика

Трамп заявил о намерении оставить Хегсета на посту главы Пентагона

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить Пита Хегсета на посту министра обороны, несмотря на жалобы на его работу. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC.

Он признал, что получает звонки от людей, недовольных работой Хегсета, однако отметил, что не понимает причин их претензий. Кроме того, президент США указал, что назначить нового главу Пентагона было бы проще до перехода контроля над сенатом к демократам в январе.

Недовольство Хегсетом усилилось на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября. По данным СМИ, многие однопартийцы возлагают на него ответственность за провал, обвиняя в том, что он убедил Трампа начать войну с Ираном без стратегии выхода и преувеличивал перспективы быстрой победы.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси планирует на следующей неделе вынести на голосование вопрос об импичменте главы Пентагона. Как выяснили СМИ, инициативу могут поддержать.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика