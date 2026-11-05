Трамп заявил о намерении оставить Хегсета на посту главы Пентагона

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Президент США Дональд Трамп намерен сохранить Пита Хегсета на посту министра обороны, несмотря на жалобы на его работу. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC.

Он признал, что получает звонки от людей, недовольных работой Хегсета, однако отметил, что не понимает причин их претензий. Кроме того, президент США указал, что назначить нового главу Пентагона было бы проще до перехода контроля над сенатом к демократам в январе.

Недовольство Хегсетом усилилось на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября. По данным СМИ, многие однопартийцы возлагают на него ответственность за провал, обвиняя в том, что он убедил Трампа начать войну с Ираном без стратегии выхода и преувеличивал перспективы быстрой победы.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси планирует на следующей неделе вынести на голосование вопрос об импичменте главы Пентагона. Как выяснили СМИ, инициативу могут поддержать.