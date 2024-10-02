Борт делегации РФ с Чернышенко вернется в Москву по соображениям безопасности

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Следовавший из Москвы в Доху самолет российской делегации, который был вынужден развернуться у иранской границы над Каспием после закрытия Ираном своего воздушного пространства, вернется в Москву. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

"Приняли решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку не можем подвергать риску делегацию", – заявил он.

Чернышенко отметил, что получить разрешение на пролет через Персидский залив не представляется возможным, поскольку нет ясности о текущей ситуации. Вице-премьер отметил, что делегация будет ожидать разрешения от авиационных властей и от властей принимающих ее стран.

Вечером 1 октября самолет российской делегации во главе с Чернышенко, который направлялся в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В состав делегации входят зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана и в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Все рейсы в Иране также были отменены до утра 2 октября.