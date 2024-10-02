02 октября, 10:42Происшествия
Взрывы рядом с посольством Израиля в Дании не нанесли вреда сотрудникам и имуществу
Фото: ТАСС/IMAGO/Francis Joseph Dean
При взрывах рядом с посольством Израиля в Копенгагене сотрудники ведомства не пострадали, имуществу также не был нанесен вред. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в соцсети Х.
По данным посольства, в настоящее время здание диппредставительства закрыто.
В связи с произошедшим полиция Дании начала усиливать меры безопасности в районе диппредставительства, передает местный телеканал TV2. Правоохранители и экстренные службы в большом количестве находятся в северном пригороде Копенгагена Хеллерупе.
Сотрудники полиции оцепили весь квартал, а у самого посольства стоят дежурные вооруженных военных. По заявлению заместителя инспектора полиции Якоба Хансена, полиция будет находиться на месте происшествия еще много часов.
При этом выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля еще рано, уточнили в правоохранительных органах. К данному моменту полицейские изъяли два электросамоката в рамках проводимого расследования.
В районе посольства Израиля в Копенгагене прогремели два взрыва утром 2 октября. По данному факту ведется расследование.
Это произошло после того, как в ночь на 2 октября "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане вступило в бой с пехотой израильской армии. Бои начались у населенного пункта Одайсе на юге Ливана, куда со стороны Халлет-эль-Махафер попыталась проникнуть израильская пехота. "Хезболла" нанесло потери врагу и вынудило отступить.
Кроме того, по данным израильской армии, Иран выпустил по Израилю 180 ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было.
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