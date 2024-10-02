Взрывы рядом с посольством Израиля в Дании не нанесли вреда сотрудникам и имуществу

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При взрывах рядом с посольством Израиля в Копенгагене сотрудники ведомства не пострадали, имуществу также не был нанесен вред. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в соцсети Х.

По данным посольства, в настоящее время здание диппредставительства закрыто.

В связи с произошедшим полиция Дании начала усиливать меры безопасности в районе диппредставительства, передает местный телеканал TV2. Правоохранители и экстренные службы в большом количестве находятся в северном пригороде Копенгагена Хеллерупе.

Сотрудники полиции оцепили весь квартал, а у самого посольства стоят дежурные вооруженных военных. По заявлению заместителя инспектора полиции Якоба Хансена, полиция будет находиться на месте происшествия еще много часов.

При этом выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля еще рано, уточнили в правоохранительных органах. К данному моменту полицейские изъяли два электросамоката в рамках проводимого расследования.

В районе посольства Израиля в Копенгагене прогремели два взрыва утром 2 октября. По данному факту ведется расследование.

Это произошло после того, как в ночь на 2 октября "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане вступило в бой с пехотой израильской армии. Бои начались у населенного пункта Одайсе на юге Ливана, куда со стороны Халлет-эль-Махафер попыталась проникнуть израильская пехота. "Хезболла" нанесло потери врагу и вынудило отступить.

Кроме того, по данным израильской армии, Иран выпустил по Израилю 180 ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было.