Reuters: два взрыва прогремели рядом с посольством Израиля в Копенгагене

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Два взрыва прогремели рядом с посольством Израиля в Копенгагене, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Дании.

По данному факту ведется расследование. Информации о пострадавших не поступало.

23 сентября израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.

Кроме того, в ночь на 2 октября "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане вступило в бой с пехотой израильской армии. Бои начались у населенного пункта Одайсе на юге Ливана, куда со стороны Халлет-эль-Махафер попыталась проникнуть израильская пехота. "Хезболла" нанесло потери врагу и вынудило отступить.