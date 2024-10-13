13 октября, 18:34Политика
Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение военными Израиля границы с Ливаном
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) стали свидетелями того, как три взвода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли "Голубую линию" на территории Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале миссии.
Из заявления следует, что примерно в 04:30 по местному времени два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота на территории объекта ООН и вошли туда. При этом солдаты просили выключить свет на базе. Примерно через 45 минут танки ушли после того, как ВСООНЛ выразили протест.
Позднее, около 06:40, миротворцы сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу от базы, из-за которых повалил дым. В результате у 15 миротворцев выявили проблемы с желудком и раздражение кожи, несмотря на ношение защитных масок. В настоящее время они проходят лечение.
Кроме того, ВСООНЛ подтвердили, что израильские силы 12 октября заблокировали критически важную логистическую операцию около Мейсс-эль-Джебеля, что помешало перемещению основных грузов.
ВСООНЛ решительно осудили эти нарушения, напомнив об обязанности всех сторон уважать безопасность персонала и имущества ООН, как указано в резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.
"Мы запросили у ЦАХАЛА объяснения по поводу этих шокирующих нарушений", – заключили в заявлении.
В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболла" в приграничные районы на юге Ливана, пишет РИА Новости.
По его словам, Израиль видит большие разрушения в деревнях на первой линии от границы.
"Каждую из них характеризует то, что это военная цель с подземной инфраструктурой и туннелями", – пояснил он.
Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.
Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.
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