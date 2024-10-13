Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение военными Израиля границы с Ливаном

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Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) стали свидетелями того, как три взвода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли "Голубую линию" на территории Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале миссии.

Из заявления следует, что примерно в 04:30 по местному времени два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота на территории объекта ООН и вошли туда. При этом солдаты просили выключить свет на базе. Примерно через 45 минут танки ушли после того, как ВСООНЛ выразили протест.

Позднее, около 06:40, миротворцы сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу от базы, из-за которых повалил дым. В результате у 15 миротворцев выявили проблемы с желудком и раздражение кожи, несмотря на ношение защитных масок. В настоящее время они проходят лечение.

Кроме того, ВСООНЛ подтвердили, что израильские силы 12 октября заблокировали критически важную логистическую операцию около Мейсс-эль-Джебеля, что помешало перемещению основных грузов.

ВСООНЛ решительно осудили эти нарушения, напомнив об обязанности всех сторон уважать безопасность персонала и имущества ООН, как указано в резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

"Мы запросили у ЦАХАЛА объяснения по поводу этих шокирующих нарушений", – заключили в заявлении.

В свою очередь, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболла" в приграничные районы на юге Ливана, пишет РИА Новости.

По его словам, Израиль видит большие разрушения в деревнях на первой линии от границы.

"Каждую из них характеризует то, что это военная цель с подземной инфраструктурой и туннелями", – пояснил он.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.