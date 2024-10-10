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10 октября, 19:58

Политика

Посольство РФ призвало находящихся в Иране россиян соблюдать меры безопасности

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Посольство России в Тегеране призвало россиян, находящихся в Иране, строго соблюдать меры безопасности и регулярно отслеживать информацию на ресурсах диппредставительства. Об этом говорится телеграм-канале дипмиссии.

Соответствующее предупреждение было выпущено в связи с риском ответного удара Израиля по различного рода объектам страны.

Вместе с тем российское посольство также рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Исламскую Республику.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток погружается в пучину большой войны, а Совбез, с его слов, лишь "беспомощно наблюдает за этим".

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