10 октября, 19:58Политика
Посольство РФ призвало находящихся в Иране россиян соблюдать меры безопасности
Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Посольство России в Тегеране призвало россиян, находящихся в Иране, строго соблюдать меры безопасности и регулярно отслеживать информацию на ресурсах диппредставительства. Об этом говорится телеграм-канале дипмиссии.
Соответствующее предупреждение было выпущено в связи с риском ответного удара Израиля по различного рода объектам страны.
Вместе с тем российское посольство также рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Исламскую Республику.
Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.
Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток погружается в пучину большой войны, а Совбез, с его слов, лишь "беспомощно наблюдает за этим".
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