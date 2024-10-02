Посольство РФ в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран

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Посольство России в Тегеране после ракетного удара Ирана по Израилю рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в исламскую республику. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовало в телеграм-канале.

Рекомендации действуют до нормализации ситуации вокруг Ирана, говорится в публикации.

Исламская республика нанесла ракетный удар по еврейскому государству вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил, что целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Всего Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было, заявили в ЦАХАЛ.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал все стороны конфликта к сдержанности. Россия осуждает любые действия, ведущие к гибели мирного населения, уточнил он.