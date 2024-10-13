Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из зоны боев в южном Ливане

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом вывести миротворческие силы из зоны боевых действий на территории южной части Ливана.

По словам израильского лидера, это необходимо для их же безопасности.

"Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно", – приводит РИА Новости слова Нетаньяху, которые он произнес в своем видеообращении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на массированную атаку израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".