В ООН заявили о пытках заложников со стороны Израиля и палестинских группировок

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Израиль и палестинские вооруженные группы с 7 октября 2023 года пытают задержанных и заложников, передает РИА Новости со ссылкой на заявление независимой международной следственной комиссии ООН.

Как отмечается в документе, совет ООН по правам человека в 2021 году поручил комиссии расследовать на оккупированной палестинской территории и в Израиле все предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и злоупотребления международным правом в области прав человека.

Комиссия также расследовала обращение с палестинскими задержанными в Израиле и израильскими и иностранными заложниками в Газе с 7 октября 2023 года.

Расследуя содержание палестинцев в военных лагерях Израиля, в ООН пришли к выводу, что тысячи задержанных детей и взрослых подвергались систематическому жестокому обращению – физическому, психологическому и сексуальному насилию.

В свою очередь, израильские и иностранные заложники в Газе также подвергались жестокому обращению, включая физическое и сексуальное насилие, жестокое обращение, принудительную изоляцию и прочее. Кроме того, ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки принуждали заложников к участию в видеосъемках для психологических пыток их семей.

При этом министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приказал институционализировать жестокое обращение с палестинскими заключенными.

В июле Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были произвольно арестованы Израилем с октября 2023 года. В УВКПЧ добавили, что Израиль отказывает МККК в доступе к этим заключенным.

"Ужасающие акты жестокого обращения, совершенные в отношении палестинских заключенных, требуют привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба жертвам", – приводятся в заявлении слова председателя комиссии Нави Пиллэй.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на массированную атаку израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".