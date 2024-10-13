Минздрав Ливана сообщил о гибели 51 человека за сутки от ударов ЦАХАЛ

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За сутки в Ливане от авиаударов и артобстрелов со стороны Израиля погибли 51 человек, еще 174 получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана.

В ведомстве отметили, что наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Горный Ливан – 22 убитых и 33 раненых. В свою очередь, в южных регионах Сайда и Тир погибли 14 и ранены 63.

Также были обновлены данные о жертвах израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов с начала военной эскалации в октябре 2023 года. Число погибших достигло 2 306, ранены 10,6 тысячи человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".

Новый виток развития конфликта произошел в сентябре этого года, когда Израиль начал наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

В октябре Иран также атаковал территорию еврейского государства в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.