Армия Израиля заявила об атаке на 200 целей в Ливане и ликвидации бойцов "Хезболлы"

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За прошедшие сутки силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали около 200 целей, которые располагались в разных районах Ливана, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

В результате этих ударов были ликвидированы десятки бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла". Израильские военные также обнаружили на ливанской территории туннельные шахты и различные виды оружия, в том числе пусковые установки, противотанковые ракеты и боеприпасы.

"ВВС Израиля нанесли удары примерно по 200 объектам "Хезболлы" в глубине Ливана и на юге страны, включая террористические ячейки, пусковые установки, позиции противотанковых ракет и объекты террористической инфраструктуры", – уточнили представители ЦАХАЛ.

Военнослужащие также подчеркнули, что продолжают операции по всему сектору Газа. По данным ЦАХАЛ, за сутки там были атакованы около 40 объектов террористической инфраструктуры. В результате обстрелов израильские войска уничтожили десятки палестинских радикалов.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону и предложил жителям Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить республику от присутствия "Хезболлы".

Об убийстве Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту силы страны сообщили 27 сентября. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.