Около 50 палестинцев были убиты за сутки в Газе в результате действий армии Израиля

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Около 50 человек погибли в результате действий израильских сил на территории сектора Газа за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

В частности, по данным ведомства, за прошедшие 24 часа погибли 49 человек. Еще 219 палестинцев оказались ранены.

При этом общее количество погибших в результате бомбардировок и обстрелов со стороны Израиля различных районов сектора на данный момент составляет 42 175. Ранения за все это время получили 98 336 человек.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.