МИД РФ: большая война на Ближнем Востоке реальна, но ее еще можно избежать

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Большая война на Ближнем Востоке реальна, однако ее все еще можно избежать при сдержанности сторон. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Перерастание эскалационного тренда во всеохватывающее столкновение – это реальная опасность. Мы призываем все стороны к сдержанности", – приводит слова дипломата ТАСС.

Рябков добавил, что российская сторона следит за текущей ситуацией и находится в интенсивном диалоге со странами региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".

Новый виток развития конфликта произошел в сентябре этого года, когда Израиль начал наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

В октябре Иран также атаковал территорию еврейского государства в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.