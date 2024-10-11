Израиль ликвидировал главу ракетного подразделения спецотряда "Хезболлы" в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетных войск элитного подразделения "Радван" ливанского шиитского движения "Хезболла" Эриба Аль-Шаджа. Он погиб на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

Удар, в результате которого погиб представитель ливанского движения, истребители ВВС Израиля нанесли по району Мейс Эль-Джабаль. По данным ЦАХАЛ, Эриб Аль-Шадж отвечал за многочисленные обстрелы поселения Рамот-Нафтали, которое расположено на севере Израиля.

Вместе с тем войска ЦАХАЛ атаковали склады оружия "Хезболлы", а также нанесли удары по пусковым установкам, наблюдательным пунктам и военным сооружениям движания на юге Ливана.

Целью дополнительного удара также стало строение, внутри которого находились бойцы шиитского движения. После атаки были зафиксированы вторичные взрывы. По данным израильской армии, это свидетельствует о том, что в строении хранилось большое количество оружия.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону и предложил жителям Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить республику от присутствия "Хезболлы".

Об убийстве Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту ЦАХАЛ сообщил 27 сентября. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.