Армия Израиля заявила о запуске 90 ракет со стороны Ливана

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Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана. В направлении северных районов страны запущено около 90 ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Согласно полученной информации, под ударом оказались населенные пункты в Верхней и Западной Галилее, а также юг контролируемых Израилем Голанских высот.

В ночь на 1 октября Армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

В результате израильских ударов по разным районам Ливана 7 октября погибли 36 человек. Еще 150 человек получили различные травмы, уточнили в центре экстренных ситуаций при Минздраве республики. При этом общее количество жертв бомбардировок со стороны Израиля с октября 2023 года составило 2 119 человек, пострадавших – более 10 тысяч.