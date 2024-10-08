Армия Израиля сообщила о мощном обстреле в направлении Хайфы

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Израильские военные зафиксировали массированный обстрел в направлении Хайфы со стороны Ливана, сообщает ТАСС.

По данным армии Израиля, в сторону крупнейшего города на севере страны выпустили около 85 снарядов.

Сирена воздушной тревоги прозвучала в 12:11 и в 12:15 в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Хайфского залива.

Накануне армия Израиля зафиксировала запуск нескольких ракет со стороны Ливана по центру страны, где сработали сирены воздушной тревоги. В небе прозвучало не менее четырех взрывов. По предварительным данным, это является результатом работы ПВО.

Ранее йеменские хуситы заявили, что поразили военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Движение подчеркнуло, что продолжит проводить военные операции против еврейского государства и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане.

Между тем военное крыло палестинского движения ХАМАС, группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", в годовщину нападения на Израиль, которое произошло 7 октября прошлого года, пообещало продолжить "борьбу на истощение" с еврейским государством.

