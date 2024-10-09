Более 30 человек погибли за сутки в Ливане в результате ударов Израиля

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Число жертв в результате ударов ВВС Израиля в разных районах Ливана в понедельник, 7 октября, составило 36 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.

Еще 150 граждан Ливана получили различные ранения в результате бомбардировок.

По данным центра ЧС, общее количество жертв израильских ударов с октября 2023 года составило 2 119 человек, пострадавших – более 10 тысяч.

В ночь на 1 октября армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с этим еврейское государство атаковало западные районы Дамаска. Израильские самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу.

Накануне израильские ВС нанесли удар по жилому строению в квартале Мезза в Дамаске. В результате удара семь мирных жителей погибли, еще 11 человек пострадали.