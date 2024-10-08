Sana: ВС Израиля нанесли удар по зданию в центральном районе Дамаска

08 октября, 20:52Политика
Фото: ТАСС/ABACA/Xinhua
Израильские ВС нанесли удар по жилому строению в квартале Мезза в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA.
По данным СМИ, в результате обстрела есть пострадавшие, их число уточняется. При этом телеканал Al Hadath сообщает, что при израильском ударе по Дамаску по меньшей мере погибли четыре человека.
Сирийские средства ПВО отражают атаку. В столице арабской республики слышны звуки взрывов, добавило агентство SANA.
В ночь на 1 октября армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".
Одновременно с этим еврейское государство атаковало западные районы Дамаска. Израильские самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу.
В результате атаки три человека погибли и девять получили травмы. Также пострадала частная собственность.
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