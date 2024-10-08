Семь мирных жителей погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Дамаске

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Семь мирных жителей погибли в результате удара Вооруженных сил Израиля по жилому дому в Дамаске. Еще 11 человек пострадали, сообщает агентство SANA со ссылкой на Минобороны Сирии.

"Сегодня около 20:15 враждебный Израиль нанес три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди погибших и раненых присутствуют женщины и дети.

По данным СМИ, израильские ВС нанесли удар по жилому строению в квартале Мезза в Дамаске. Сирийские средства ПВО отражали атаку. В столице арабской республики были слышны звуки взрывов.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб Армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

В ночь на 1 октября армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

