МО Израиля: скоро начнется "следующая фаза" военной операции против "Хезболлы"

Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал о скором начале "следующей фазы" военной операции против ливанского движения "Хезболла". Об этом он сообщил в соцсети X.

Галант подчеркнул, что новая фаза будет значимым фактором в достижении цели войны – возвращении жителей севера Израиля в свои дома.

Армия Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

После одного из обстрелов в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. По данным израильской армии, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров 27 сентября.

"Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации и Карки. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Позже замгенсека "Хезболлы" Наим Касим заявил, что жертвами израильской атаки также стали глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади.

Кроме того, по последним данным, в результате израильских атак по Ливану в воскресенье, 29 сентября, погибли по меньшей мере 123 человека. При этом 359 человек получили различные ранения.