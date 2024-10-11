Небензя обвинил Израиль в циничном отношении к гражданским потерям в Ливане

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Израиль рассматривает потери среди мирного населения Ливана как некий "сопутствующий ущерб". Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, пишет ТАСС.

По его словам, часть воздушных атак ЦАХАЛ приходится на густонаселенные районы Бейрута и других ливанских городов. Таким образом, продолжил дипломат, власти Израиля не только попирают принципы международного гуманитарного права, но и рассматривают гражданские потери Ливана как сопутствующий ущерб в духе "лес рубят – щепки летят".

Небензя также обвинил США в попытках блокировать любые попытки членов СБ ООН принять решения для установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив содействуют эскалации на Ближнем востоке, тогда как российская сторона в начале октября направила в Бейрут партию гуманитарной помощи.

Ранее Израиль нанес удары по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута. По последним данным, число погибших в результате атак увеличилось до 22 человек, еще 117 человек ранены.

Отмечалось, что самолеты израильских ВВС атаковали два здания, которые использовались шиитской организацией "Хезболла" в Бейруте.