Израильские ВВС нанесли удар по иранскому заводу Saba в Сирии

Фото: depositphotos/nitinut380

Истребители ВВС Израиля атаковали иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора города Амера Халиля.

Уточняется, что завод находится в провинции Хомс. По словам Халиля, удары израильских самолетов продолжаются.

8 октября семь мирных жителей погибли в результате удара Вооруженных сил Израиля по жилому дому в Дамаске. Еще 11 человек пострадали.

Россия решительно осудила удар Израиля по сирийскому Дамаску. В МИД РФ возмутились, что подобные действия еврейского государства по отношению к Сирии, Ирану и сектору Газа стали уже рутиной.