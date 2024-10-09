МИД России осудил удар Израиля по Дамаску

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Россия решительно осудила удар Израиля по сирийскому Дамаску, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей", – цитирует ее ТАСС.

Она возмутилась, что подобные действия еврейского государства по отношению к Сирии, Ирану и сектору Газа стали уже рутиной. Также Захарова вновь настоятельно призвала Тель-Авив уважать суверенитет других государств и соблюдать базовые нормы международного права.

Речь идет об инциденте, произошедшем 8 октября. Тогда Израиль нанес удар по жилому дому в квартале Мезза в столице Сирии. В результате 11 человек пострадали и еще 7 погибли.

Западные районы Дамаска ранее уже попадали под обстрел со стороны израильской армии. Это произошло 1 октября, когда Израиль заявил о начале проведения наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали вооруженные формирования организации "Хезболла".

