11 человек погибли в результате ударов Израиля по Бейруту

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

В результате израильских авиаударов в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута погибли 11 человек. Еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана.

Самолеты израильских ВВС атаковали два здания, которые использовались шиитской организацией "Хезболла" в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, целью мог быть шеф спецслужбы организации Вафик Сафа.

По словам источника в местной службе гражданской обороны, спасатели пытаются вытащить жителей, которые оказались заблокированными на верхних этажах одного из домов.

"По этому зданию были выпущены три ракеты, существует угроза его обрушения", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства подчеркнул, что среди жителей районов появилась паника. В кварталах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри находится много семей беженцев, которые выехали из южных районов Ливана из-за бомбардировок, добавил он.

Вечером 9 октября израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана. В направлении северных районов страны было запущено около 90 ракет. Под ударом оказались населенные пункты в Верхней и Западной Галилее, а также юг контролируемых Израилем Голанских высот.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак по инфраструктурным объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по столице страны – Бейруту.

1 октября ЦАХАЛ сообщила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, Израиль проводит военную операцию в Ливане "в интересах мира в регионе".

