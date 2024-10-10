Число погибших при израильских ударах по Бейруту возросло до 22

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Число погибших в результате ударов Израиля по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута увеличилось до 22 человек, еще 117 человек ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана.

Спасательные работы в кварталах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри, где находятся подвергшиеся авиаударам строения, продолжаются. Пожарным удалось эвакуировать всех жителей, которые оказались заблокированы на верхних этажах одного из зданий.

По данным телеканала Al Mayadeen, шеф шиитского движения "Хезболлах" Вафик Сафа, который, предположительно, являлся целью ударов, выжил при обстреле.

Самолеты израильских ВВС атаковали два здания, которые использовались шиитской организацией "Хезболла" в Бейруте. По данным СМИ, целью мог быть шеф спецслужбы организации Вафик Сафа.

Среди жителей появилась паника, поскольку в кварталах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри находится много семей беженцев, которые выехали из южных районов Ливана из-за бомбардировок.

В ночь на 1 октября Армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

