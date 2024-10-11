РИА Новости: РФ доставит гуманитарную помощь для Газы в египетский Эль-Ариш

Фото: ТАСС/EPA/STR

Россия направит в египетский Эль-Ариш транспортный самолет, который доставит гуманитарную помощь, предназначенную для жителей сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ситуации источник.

"Планируется вылет в ближайшие дни на авиабазу египетских ВВС Эль-Ариш транспортного самолета Ил-76 с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа", – цитирует агентство своего собеседника.

По его данным, после прибытия на авиабазу российский гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Затем спецборт направится в Каир, где будет проведена дозаправка.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

За время, прошедшее с 7 октября 2023 года, число погибших в результате израильских ударах по сектору Газа выросло до 42 010 человек, а пострадавших – до 97 720. При этом в результате продолжающихся военных действий в северной части сектора Газа оказались заблокированы не менее 400 тысяч человек.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.