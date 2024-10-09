Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 42 тысячи

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Число погибших в результате израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года выросло до 42 010 человек, а пострадавших – до 97 720, пишет РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения анклава.

При этом в течение прошедших суток в больницы поступили 45 погибших и 130 пострадавших, уточнили в Минздраве.

Кроме того, в северной части сектора Газа оказались заблокированы не менее 400 тысяч человек в результате продолжающихся военных действий. Как отметил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, недавние приказы израильских властей об эвакуации снова заставляют людей бежать, особенно из лагеря Джабалия, однако многие от этого отказываются.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

