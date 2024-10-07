РИА Новости: ВВС Израиля нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута

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ВВС Израиля нанесли удар недалеко от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Бейрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Ранее израильская армия сообщила, что наносит точечные удары по району Дахия столицы Ливана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда с территории сектора Газа было выпущено в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на массированную атаку ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре 2024 года израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже там заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

1 октября ЦАХАЛ сообщил, что приступил к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

В армии подчеркнули, что данные цели находятся в приграничных поселках и представляют собой непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов на севере страны.

