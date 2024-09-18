МИД Ирана назвал подрывы пейджеров в Ливане терактом и массовым убийством

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал подрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. Его слова приводятся в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

"Этот масштабный террористический акт, который на самом деле является своего рода массовым убийством, еще раз ясно доказывает, что <...> [израильский] режим представляет угрозу для региональной и международной безопасности", – написал он.

Канани также призвал мировое сообщество срочно принять меры, чтобы противостоять "безнаказанности преступных израильских властей".

Детонация пейджеров произошла 17 сентября сразу в нескольких районах Ливана. В результате 11 человек погибли и еще более 4 тысяч человек были ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани. Тяжелые ранения были зафиксировали у 400 граждан, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.

По данным СМИ, детонацию устройств могли спровоцировать хакеры, так как этими пейджерами пользуются представители "Хезболлаха" для обмена данных. Само же движение возложило ответственность за этот инцидент на Израиль.

