Число жертв при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11

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До 11 увеличилось число жертв серии взрывов пейджеров в Ливане, пострадали около 4 000 человек. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Фираса Абьяда сообщает телеканал Al Jadeed.

Отмечается, что состояние 400 раненых оценивается как критическое. Ранее также уточнялось, что среди погибших есть ребенок восьми лет.

Детонация пейджеров произошла 17 сентября сразу в нескольких районах Ливана. Этими пейджерами, по данным СМИ, пользуются представители "Хезболлаха" для обмена данных. Само же движение заявило, что ответственность за этот инцидент лежит на Израиле.



Новости мира: дело о массовой детонации пейджеров расследуется в Ливане



