Сноуден заявил, что в пейджерах в Ливане была заложена взрывчатка

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Массовая детонация пейджеров в Ливане могла произойти из-за взрывчатки, которая была заложена в устройствах, заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующую публикацию американца в социальной сети X.

"Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака", – высказался он.

Если бы это были взрывы мелких аккумуляторов, пользователи заметили бы сбои, а также было бы больше мелких возгораний, объяснил специалист.

По его мнению, к случившемуся причастны спецслужбы Израиля. Такая ситуация указывает на их безрассудство, поскольку в результате их действий пострадало множество обычных граждан, добавил Сноуден. Такие методы не отличаются от терроризма, резюмировал он.

Массовая детонация устройств произошла сразу в нескольких районах Ливана 17 сентября. В результате 8 граждан скончались, более 2,8 тысячи человек числятся пострадавшими. Тяжелые ранения зафиксировали у 200 граждан, отметил исполняющий обязанности главы Минздрава страны Фирас Абъяд.

Этими пейджерами, по данным СМИ, пользуются представители "Хезболлаха" для обмена данных. Само же движение заявило, что ответственность за этот инцидент лежит на Израиле.

В посольство РФ не поступала информация о россиянах, пострадавших в результате взрывов устройств в Ливане. Ведомство продолжает следить за ситуацией.

