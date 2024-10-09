Не менее 400 тыс человек заблокированы на севере Газы из-за боевых действий

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Не менее 400 тысяч человек оказались заблокированы в северной части сектора Газа в результате продолжающихся военных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини.

По его словам, недавние приказы израильских властей об эвакуации снова заставляют людей бежать, особенно из лагеря беженцев Джабалия.

"Многие отказываются, потому что хорошо знают, что в Газе нет безопасных мест", – подчеркнул он.

Лаззарини добавил, что военная операция Израиля ставит под угрозу проведение второго этапа вакцинации детей в Газе от полиомиелита.

В ночь на 6 октября еврейское государство атаковало школу и мечеть в секторе Газа. Армия Израиля ставила задачу ударить по командным пунктам. Однако, как утверждают СМИ, в школе и мечети находились перемещенные лица.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что погибшие в мечети планировали и исполняли террористические атаки, целью которых был Израиль.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

