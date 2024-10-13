Al Mayadeen: Израиль нанес авиаудары по северо-востоку Ливана

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Истребители Армии Израиля атаковали северо-восточную часть Ливана, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Военная авиация израильской стороны нанесла серию ударов по объектам, которые располагались неподалеку от населенных пунктов Макна и Юнин, а также севернее города Баальбек, выяснили журналисты. Другие подробности атаки к настоящему моменту не приводится.

В ночь на 1 октября Армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону и предложил жителям Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить республику от присутствия "Хезболлы".

Об убийстве Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту силы страны сообщили 27 сентября. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки, члена центрального совета движения Набиля Каука и ряда других командиров.