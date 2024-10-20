ВВС Израиля нанесли 175 ударов по Газе и Ливану

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В течение прошедших суток израильские военные нанесли удары по 175 целям в секторе Газа и Ливане. Все они имели отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС и ливанской шиитской организации "Хезболла", сообщила пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).

К числу пораженных объектов относились места, где представители группировок хранили вооружения, а также их пусковые позиции и "террористическая инфраструктура". При этом израильские войска продолжают вести операцию в северной, южной и центральной частях палестинского анклава, подчеркнули представители армии.

Вместе с тем в южной части сектора Газа израильские военные обнаружили действовавшую в этом районе террористическую ячейку, которую они уничтожили во время ближнего боя.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".

Новый виток развития конфликта произошел в сентябре этого года, когда Израиль начал наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.