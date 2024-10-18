Путин назвал ужасными удары по гражданским целям в секторе Газа

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Удары Израиля по гражданским целям в секторе Газа являются ужасными, а ситуация на Ближнем Востоке напряженная, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

Президент выразил надежду, что сторонам конфликта удастся избежать эскалации ближневосточного конфликта, особенно на фоне напряженности между Израилем и Ираном.

"Там воевать будут, если дело дойдет, не дай Бог, до этого, напрямую будут воевать солдаты обеих стран", – предупредил российский президент.

Однако в этом никто не заинтересован, а шансы найти решение конфликта всегда есть, уверен Путин. При этом РФ не может вмешиваться в происходящее, так как Тегеран и Тель-Авив должны сами выстраивать свои отношения.

"Если стороны конфликта заинтересованы, мы готовы поучаствовать абсолютно искренне, с пониманием интересов как одной, так и другой страны", – заключил президент.

Ранее Путин уже указывал на приверженность Москвы к тому, что необходимо исполнить решение Совбеза ООН о создании двух независимых государств на Ближнем Востоке – Израиль и Палестину. Корнем всех проблем в регионе, по его мнению, является именно не полная реализация этого решения.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что РФ беспокоят действия Израиля, так как они несут последствия для мирного населения региона, особенно после убийства лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

