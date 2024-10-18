18 октября, 15:34Политика
Движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Синвара
Фото: AP via IDF/ASSOCIATED PRESS
Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, передает РИА Новости.
"Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара", – сказал аль-Хайя, добавив, что Синвар погиб в бою.
Израильские военные убили лидера ХАМАС 17 октября. Это произошло в южной части сектора Газа, когда солдаты ЦАХАЛ наткнулись на палестинских боевиков и узнали Синвара.
Должность лидера ХАМАС Синвар получил в 2017 году, а в августе 2024-го он стал главой политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который умер 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.
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