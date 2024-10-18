Движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Синвара

Фото: AP via IDF/ASSOCIATED PRESS

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, передает РИА Новости.

"Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара", – сказал аль-Хайя, добавив, что Синвар погиб в бою.

Израильские военные убили лидера ХАМАС 17 октября. Это произошло в южной части сектора Газа, когда солдаты ЦАХАЛ наткнулись на палестинских боевиков и узнали Синвара.

Должность лидера ХАМАС Синвар получил в 2017 году, а в августе 2024-го он стал главой политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который умер 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.