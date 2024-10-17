Sky News Arabia: глава политбюро ХАМАС Синвар убит израильскими военными

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Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар убит израильскими военными. Об этом пишет телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свой источник.

По данным осведомленного источника, новый глава движения погиб в городе Рафах на юге сектора Газа. Эту же информацию подтверждает и другая сторона конфликта. О ликвидации Синвара передает государственная израильская телерадиокомпания (Kan), ссылаясь на свой источник.

При этом у Тель-Авива, по данным журналистов, уже есть образец ДНК Синвара, так как он ранее находился в израильской тюрьме.



Синвар в 2017 году стал лидером ХАМАС, а в августе 2024 года получил должность главы политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который погиб 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.

