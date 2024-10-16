В Иране заявили о наличии оружия, "мощнее ядерного"

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Иран обладает оружием, которое "мощнее ядерного", заявил бригадный генерал, бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами в интервью Iran Watch.

По его словам, Иран на 100% использует потенциал и возможности своей страны, поэтому обладает неограниченной мощью.

Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, содержит запрет на создание ядерного оружия, поскольку его производство считается противоречащим исламу.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что израильские военные готовы нанести удар по военным объектам Ирана, но не по нефтяным или ядерным.

Отмечается, что ответные действия Израиля в отношении Ирана будут тщательно продуманы, чтобы избежать ощущения "политического вмешательства в выборы в США".

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.