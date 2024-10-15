WP: Нетаньяху заявил США, что готов ударить по военным объектам Ирана, но не ядерным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что израильские военные готовы нанести удар по военным объектам Ирана, но не по нефтяным или ядерным. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Washington Post.

"По словам двух чиновников, знакомых с ситуацией, это предполагает более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что ответные действия Израиля в отношении Ирана будут тщательно продуманы, чтобы избежать ощущения "политического вмешательства в выборы в США". Источники газеты сообщают, что Нетаньяху понимает, что масштабы израильского удара могут оказать влияние на президентские выборы в Штатах.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.