06 августа, 21:14Политика
Яхья Синвар избран главой политбюро ХАМАС вместо погибшего Хании
Фото: ТАСС/Zuma
Глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар стал новым руководителем политбюро палестинского радикального движения после гибели предыдущего председателя Исмаила Хании. Об этом сказано в телеграм-канале организации.
Хания погиб в результате удара израильской армии снарядом малой дальности с боеголовкой, о чем сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Вооруженные силы Ирана уточнили, что операция по убийству политика была разработана и осуществлена Израилем при поддержке Штатов. В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю.
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