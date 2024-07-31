NYT: лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю

Фото: ТАСС/Iranian Supreme Leader'S Office via ZUMA Press Wire

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает New York Times.

"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране... Хании", – подчеркнули источники издания.

По их данным, приказ был отдан утром 31 июля.

О смерти Хании стало известно 31 июля. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели глава политбюро ХАМАС находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель.

Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не причастна к преступлению и не знала о его подготовке.

