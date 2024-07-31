Песков: РФ решительно осуждает атаку Израиля, приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС

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Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, действия, подобные удару Израиля по Ирану, направлены против попыток восстановления мира в регионе, передает сайт "Аргументы и факты".

Более того, добавил Песков, это может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию.

Посольство России в Тегеране, в свою очередь, назвало убийство Хании абсолютно неприемлемым политическим преступлением. По мнению дипмиссии, произошедшее приведет к эскалации на Ближнем Востоке и скажется на переговорах по Газе. Такого же мнения придерживаются в МИД РФ.

Движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели Хания находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит также его телохранитель.

Представитель движения в Ливане Махмуд Тах сказал, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США. Он считает, что преступление было согласовано с Вашингтоном. Тах назвал убийство Хании трусливым актом.