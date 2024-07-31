Блинкен заявил, что США не причастны к убийству главы политбюро ХАМАС

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Соединенные Штаты не причастны к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании и не знали о его подготовке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с изданием CNA.

Он подчеркнул важность достижения прекращения огня для окончания конфликта и сказал, что Вашингтон будет продолжать добиваться этого столько, сколько потребуется.

"Жизненно важно помочь положить конец страданиям палестинцев в секторе Газа. Жизненно важно вернуть домой заложников, включая ряд американцев", – уточнил он.

О гибели Хании стало известно 31 июля. По предварительной версии, в квартиру, где он находился, попала ракета, запущенная из другого государства.

Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. РФ уже решительно осудила атаку Израиля, которая привела к гибели Хании, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

