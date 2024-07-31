МИД Ирана заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС нарушает международное право

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Убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является нарушением международного права и устава ООН, а также представляет угрозу для мира как на Ближнем Востоке, так и в других регионах, говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Иранские дипломаты обвинили в смерти главы политбюро движения Израиль, назвав произошедшее частью плана страны по геноциду народа Палестины, а его основной целью – усиление нестабильности на территории в регионе Западной Азии.

Кроме того, представители министерства подчеркнули, что США являются соучастниками "этого гнусного террористического акта и продолжения сионистским режимом (имеется в виду Израиль – Прим. ред.) оккупации палестинцев".

"Этот шаг преступного израильского режима реализован в продолжение убийств лидеров палестинского сопротивления в других странах в течение последних несколько десятилетий", – подчеркивается в публикации иранского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем МИД Ирана обратился к международному сообществу с призывом "жестко и эффективно наказать израильский режим" за убийство главы политбюро ХАМАС. Для этого дипломаты сочли необходимым применить в отношении Израиля "политические, правовые и карательные меры". Представители ведомства также подчеркнули право самой исламской республики "соответствующим образом отреагировать" на произошедшее.

В свою очередь, о смерти главы политбюро ХАМАС в Иране высказался директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его мнению, этим действием Израиль поставил крест на своих заложниках.

"Цель антиизраильских сил – уничтожение Израиля как государства. Исходя из этого, цель Израиля – уничтожение этих сил. Это война без компромиссов, которая будет продолжаться еще очень долго", – подчеркнул эксперт в эфире радио КП.

При этом за смертью Хании не последует ответная военная операция, отметил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. При этом сам факт его ликвидации он назвал свидетельством того, что Израиль не намерен останавливать конфликт в Палестине.

"Тотальной военной операции в ответ, на мой взгляд, не будет, прокси-война здесь и не прекращалась, так что это просто очередной ее этап. ХАМАС – это серьезная политическая организация, имеющая фактическое представительство в регионе, на земле. Так что серьезных фигур, имеющих политическое влияние, на замену убитому там наверняка хватает", – цитирует его Pravda.Ru, ссылаясь на NewsInfo.Ru.

Вместе с тем специалист назвал традиционными подобные этому политические убийства, которые израильская сторона совершает на территории палестинского региона.

По мнению Костикина, расценивать смерть Хании как игру ва-банк со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не следует, поскольку это было бы преувеличением. Он аргументировал свое мнение тем, что бесконечная война между еврейским и палестинским государствами ведется на протяжении долгого времени и не подойдет к концу в обозримом будущем.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время сохраняется слишком много противоречий "даже не между государствами, а между мировоззрениями живущих там народов".

О смерти главы политбюро движения Исмаила Хании стало известно утром 31 июля. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели Хания находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель.

Комментируя произошедшее, представитель движения в Ливане Махмуд Тах подчеркнул, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США. По его мнению, преступление было согласовано с Вашингтоном. Тах назвал убийство Хании трусливым актом.