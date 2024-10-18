NYT: ликвидировавшие лидера ХАМАС Синвара израильские солдаты не ожидали встречи с ним

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Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ликвидировали лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, вышли на него случайно, сообщает МК со ссылкой на The New York Times.

В состав группы, ликвидировавшей Синвара, входили военнослужащие, которые проходили обучение на должности командиров отделений, рассказали журналистам неназванные представители израильских властей.

Солдаты ЦАХАЛ патрулировали территорию в южной части сектора Газа, где столкнулись с палестинскими боевиками. Израильские военные узнали Синвара только после того, как закончилась перестрелка и был нанесен удар по зданию, внутри которого находились бойцы ХАМАС.

Синвар был убит 17 октября. Он погиб в городе Рафах на юге сектора Газа.

Должность лидера ХАМАС Синвар получил в 2017 году, а в августе 2024-го он стал главой политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который умер 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.

По данным зарубежных СМИ, вместо Синвара лидером организации был назначен глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль. По данным источников, теперь он отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников.