LBC: "Хезболла" готова прекратить огонь при включении Ливана в мирные инициативы по Газе

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Радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал LBC со ссылкой на дипломатический источник.

Уточняется, что такую просьбу представителям Катара и Египта высказал спикер парламента Ливана Набих Берри.

Ранее Иран призвал мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки со стороны Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке. До этого три сотрудника СМИ погибли в результате очередных воздушных ударов Израиля по югу Ливана. Под ударом оказался дом, в котором располагались съемочные группы нескольких ливанских и арабских телеканалов.

