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26 октября, 14:43

Политика

"Хезболла" атаковала базу израильской разведки в городе Цфат

Фото: телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ"

Бойцы ливанского движения "Хезболла" нанесли ракетный удар по главной базе разведки северного округа Израиля. Объект располагался в городе Цфат (арабское название – Сафад), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

Представители "Хезболлы" уточнили, что речь идет о базе Мишар.

Ранее израильские военные сообщили об уничтожении почти 70 бойцов ливанского шиитского движения. Они погибли в результате наземных и воздушных ударов, которые наносились по югу Ливана в течение суток.

До этого ЦАХАЛ объявила о ликвидации главы исполнительного совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Хашема Сафи ад-Дина. Его неофициально считали преемником бывшего генсекретаря движения Хасана Насруллы.

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