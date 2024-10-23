"Хезболла" подтвердила гибель преемника Насраллы

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Движение "Хезболла" подтвердило информацию о гибели преемника погибшего генсека ливанской группировки Хасана Насраллы – Хашема Сафиеддина, который являлся главой Исполнительного совета группировки. Соответствующие сведения передает телеканал "Аль-Мадин".

В своем заявление ливанское движение выразило соболезнования в связи с гибелью Сафиеддина.

О ликвидации Насруллы в результате удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). Уже тогда военные отметили, что, по их данным, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Позже "Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации и командующего движением Карки. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

