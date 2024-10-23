Армия Израиля заявила о ликвидации около 70 бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

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Израильские военные уничтожили около 70 бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла" в результате наземных и воздушных ударов по югу Ливана за прошедшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"На юге Ливана войска ЦАХАЛ продолжают проводить ограниченные, локализованные, целенаправленные рейды против инфраструктуры и боевиков террористической группировки "Хезболла", – говорится в сообщении армии.

Кроме того, израильские силы ликвидировали подземную инфраструктуру "Хезболлы" и склады оружия, включая ракеты, минометы, пусковые установки противотанковых ракет, боеприпасы и прочую технику.

Ранее ЦАХАЛ объявила о ликвидации главы исполнительного совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Хашема Сафи ад-Дина. Его неофициально считали преемником бывшего генсекретаря движения Хасана Насруллы.

Между тем в ночь на 22 октября израильские силы нанесли удар по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте. В результате воздушной атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок.